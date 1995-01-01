Картридж Fujifilm Instax MINI Sprinkles, 10 снимков
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Характеристики
Описание
Ограниченная серия картриджей Fujifilm Instax Mini Sprinkles отличается специальным оформлением белой рамки, как будто она была посыпана сахарными палочками для торта. Совместима со всеми камерами моментальной печати Fujifilm Instax Mini, а также с Polaroid PIC300, Lomo'Instant Mini, Leica Sofort и принтерами Fujifilm Instax SHARE SP-1, SP-2.
Плёнка формата «Instax Mini» позволяет мгновенно печатать великолепные фотографии, которые можно хранить в кошельке, бумажнике или маленькой фоторамке. Благодаря большому опыту компании, отпечатки Instax отличаются высокой чёткостью и контрастностью изображения, яркими цветами и естественной передачей тонов кожи. Новая эмульсия позволяет делать снимки при температуре от -5 °C до +40 °C.
- 1 кассета на 10 кадров.
- Светочувствительность — ISO 800.
- Размер карточки: 54 х 86 мм (размер визитки).
- Размер изображения: 46 х 62 мм.