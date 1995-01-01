Ограниченная серия картриджей Fujifilm Instax Mini Sprinkles отличается специальным оформлением белой рамки, как будто она была посыпана сахарными палочками для торта. Совместима со всеми камерами моментальной печати Fujifilm Instax Mini, а также с Polaroid PIC300, Lomo'Instant Mini, Leica Sofort и принтерами Fujifilm Instax SHARE SP-1, SP-2.

Плёнка формата «Instax Mini» позволяет мгновенно печатать великолепные фотографии, которые можно хранить в кошельке, бумажнике или маленькой фоторамке. Благодаря большому опыту компании, отпечатки Instax отличаются высокой чёткостью и контрастностью изображения, яркими цветами и естественной передачей тонов кожи. Новая эмульсия позволяет делать снимки при температуре от -5 °C до +40 °C.