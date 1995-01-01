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Картридж Fujifilm Instax Mini Spray Art, 10 снимков

  • Instax Mini Spray Art, 10 снимков
  • Instax Mini Spray Art, 10 снимков
  • Instax Mini Spray Art, 10 снимков
  • Instax Mini Spray Art, 10 снимков
  • Instax Mini Spray Art, 10 снимков
  • Instax Mini Spray Art, 10 снимков
  • Instax Mini Spray Art, 10 снимков
Код товара:УТ-00075923
Артикул:16779809

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Ограниченная серия картриджей Fujifilm Instax Mini Spray Art отличается оформлением белой рамки яркими красками, как будто она была окрашена из баллончика. Картридж подходит ко всем фотоаппаратам моментальной печати Fujifilm Instax Mini, а также к Polaroid PIC300, всем Lomo'Instant Mini, Leica Sofort, Sofort 2 и к мобильным принтерам Fujifilm Instax Share SP-1, SP-2, Instax Mini Link 1, 2, 3, Link SE, Link 3+.