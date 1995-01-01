Картридж Fujifilm Instax Mini Soft Lavander, 10 снимков

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Код товара: УТ-00080506 Артикул: 16812376 Код товара: УТ-00080506 Артикул: 16812376 Формат печати Instax Mini (62х46 мм) Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Формат печати Instax Mini (62х46 мм) Описание Специальная серия кассет Instax Mini с рамкой нежного лавандового цвета. Общий размер карточки: 86х54 мм, размер изображения: 62х46 мм. ISO 800, цветовая температура - 5500 К (солнечный свет или вспышка), температурный диапазон для хранения и использования: 5-40° C (перегрев или заморозка отрицательно сказываются на качестве изображения). Тип поверхности - глянцевая. Совместим с камерами моментальной печати Fujifilm Instax Mini, камерой Polaroid PIC300, принтером Fujifilm Instax SHARE SP-1, Fujifilm Instax SHARE SP-2, камерой Leica Sofort и фотокамерами Lomo'Instant Mini. 10 листов в комплекте. Сделано в Японии. Видео Наш обзор

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