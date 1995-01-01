Ограниченная серия картриджей Fujifilm Instax Mini Spray Art: рамка c оттенками от холодного белого до кремового украшена золотистыми блестками. Картридж подходит ко всем фотоаппаратам моментальной печати Fujifilm Instax Mini, а также к Polaroid PIC300, всем Lomo'Instant Mini, Leica Sofort, Sofort 2 и к мобильным принтерам Fujifilm Instax Share SP-1, SP-2, Instax Mini Link 1, 2, 3, Link SE, Link 3+.

Каждая карточка Instax Mini состоит из 18 слоев, включая слои с чувствительной к свету эмульсией и слои с фотохимией для проявки и фиксации изображения. После совершения снимка карточка проходит через ролики, которые своим давлением запускают химическую реакцию. Полная проявка занимает 90 секунд, а остатки химии впитываются специальным материалом внутри рамок – настоящая магия аналоговой фотографии! Снимок по размеру похож на визитку: его можно поставить в рамочку, повесить на веревку прищепками, положить в бумажник или под прозрачный чехол для телефона. При правильном хранении (не оставлять под прямыми лучами солнца) фотографии будут сохранять свои цвета десятилетиями.

Размер фотографии: