Плёнка «Instax Mini» предназначена для всех фотокамер Instax Mini и выпускается в удобном картридже. Она позволяет мгновенно печатать великолепные фотографии, которые можно хранить в кошельке, бумажнике или маленькой фоторамке. Плёнка Instax обеспечивает чёткость и контрастность воспроизведения, яркость цвета и естественную передачу тона кожи. Она отличается высокой устойчивостью к внешним воздействиям, а новая эмульсия позволяет делать снимки при температуре от -5 °C до +40 °C.

1 кассета на 10 кадров.

Светочувствительность — ISO 800.

Размер карточки: 54 х 86 мм (размер визитки).

Размер изображения: 46 х 62 мм.