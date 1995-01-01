Instax Mini Pastel Galaxy – картридж для устройств моментальной печати формата Mini. Отличается оформлением рамки: облака и туманности со звездами, выполненные в пастельных тонах. Картридж совместим со всеми камерами и принтерами Fujifilm Instax формата Mini, а также с Polaroid PIC300, Lomo'Instant Mini и Leica Sofort. Стандартная емкость: 10 снимков.

Общий размер карточки: 86х54 мм, размер изображения: 62х46 мм. ISO 800, цветовая температура: 5500 К (солнечный свет или вспышка), температурный диапазон для хранения и использования: 5-40° C. Поверхность глянцевая.

Сделано в Японии.