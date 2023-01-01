Описание

Пленка Instax Mini Mermaid Tail предназначена для камер моментальной печати Fujifilm. Объем картриджа позволяет сделать 10 миниатюрных фотографий на фотобумаге размером 54 x 86 мм. Пленка обеспечивает естественную цветопередачу, яркие и контрастные изображения. Добавьте индивидуальности своим снимкам благодаря рамкам, окрашенным в цвет Mermaid Tail (плавный переход от фиолетового к лазурно-зеленому). Получившиеся фотокарточки станут отличным украшением интерьера или приятным подарком для друзей.

Совместим с камерами моментальной печати Fujifilm Instax Mini, камерой Polaroid PIC300, принтером Fujifilm Instax SHARE SP-1, Fujifilm Instax SHARE SP-2, камерой Leica Sofort и фотокамерами Lomo'Instant Mini.

10 листов в комплекте. Сделано в Японии.