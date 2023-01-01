Картридж Fujifilm Instax MINI Mermaid Tail 10 снимков
Код товара : УТ-00048960
Артикул : 16648402
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Описание
Пленка Instax Mini Mermaid Tail предназначена для камер моментальной печати Fujifilm. Объем картриджа позволяет сделать 10 миниатюрных фотографий на фотобумаге размером 54 x 86 мм. Пленка обеспечивает естественную цветопередачу, яркие и контрастные изображения. Добавьте индивидуальности своим снимкам благодаря рамкам, окрашенным в цвет Mermaid Tail (плавный переход от фиолетового к лазурно-зеленому). Получившиеся фотокарточки станут отличным украшением интерьера или приятным подарком для друзей.
Совместим с камерами моментальной печати Fujifilm Instax Mini, камерой Polaroid PIC300, принтером Fujifilm Instax SHARE SP-1, Fujifilm Instax SHARE SP-2, камерой Leica Sofort и фотокамерами Lomo'Instant Mini.
10 листов в комплекте. Сделано в Японии.