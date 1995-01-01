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Картридж Fujifilm Instax MINI Contact Sheet, 10 снимков

  • Instax MINI Contact Sheet, 10 снимков
  • Instax MINI Contact Sheet, 10 снимков
  • Instax MINI Contact Sheet, 10 снимков
  • Instax MINI Contact Sheet, 10 снимков
  • Instax MINI Contact Sheet, 10 снимков
Код товара:УТ-00050904
Артикул:16746486

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Бумага для фотоаппаратов моментальной печати Fujifilm Instax серии Mini, также совместима с камерами Polaroid PIC300, Lomo'Instant Mini, Leica Sofort и с принтерами Fujifilm Instax SHARE SP-1 и SP-2. 10 листов в комплекте. Версия Contact Sheet отличается черной рамкой со служебной информацией: название пленки, номер кадра, ISO 800 – это стилизация под контактную печать (так называемые «контрольки»), использовавшуюся во времена пленочной фотографии.

Общий размер карточки: 86х54 мм, размер изображения: 62х46 мм. ISO 800, цветовая температура - 5500 К (солнечный свет или вспышка), температурный диапазон для хранения и использования: 5-40° C (перегрев или заморозка крайне отрицательно сказываются на качестве изображения). Тип поверхности: глянцевая.

10 листов в картридже. Сделано в Японии.