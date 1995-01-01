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Картридж Fujifilm Instax MINI Confetti, 10 снимков

  • Instax MINI Confetti, 10 снимков
  • Instax MINI Confetti, 10 снимков
  • Instax MINI Confetti, 10 снимков
  • Instax MINI Confetti, 10 снимков
  • Instax MINI Confetti, 10 снимков
  • Instax MINI Confetti, 10 снимков
  • Instax MINI Confetti, 10 снимков
Код товара:УТ-00036974
Артикул:16620917

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Плёнка «Instax Mini» предназначена для всех фотокамер Instax Mini и выпускается в удобном картридже. Она позволяет мгновенно печатать великолепные фотографии, которые можно хранить в кошельке, бумажнике или маленькой фоторамке. Плёнка Instax обеспечивает чёткость и контрастность воспроизведения, яркость цвета и естественную передачу тона кожи. Она отличается высокой устойчивостью, а новая эмульсия позволяет делать снимки при температуре от -5 °C до +40 °C.
1 кассета на 10 кадров.

  • Светочувствительность — ISO 800.
  • Размер карточки: 54 х 86 мм (размер визитки).
  • Размер изображения: 46 х 62 мм.