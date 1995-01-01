Картридж Fujifilm Instax Mini Black Frame,10 снимков
Код товара:УТ-00016533
Артикул:16537043
Товар не найден
Характеристики
Формат печатиInstax Mini (62х46 мм)
Описание
Плёнка «Instax Mini» предназначена для всех фотокамер Instax Mini и выпускается в удобном картридже. Она позволяет мгновенно печатать великолепные фотографии, которые можно хранить в кошельке, бумажнике или маленькой фоторамке. Плёнка Instax обеспечивает чёткость и контрастность воспроизведения, яркость цвета и естественную передачу тона кожи. Она отличается высокой устойчивостью к внешним воздействиям, а новая эмульсия позволяет делать снимки при температуре от -5 °C до +40 °C.
- 1 кассета на 10 кадров.
- Светочувствительность — ISO 800.
- Размер карточки: 54 х 86 мм (размер визитки).
- Размер изображения: 46 х 62 мм.