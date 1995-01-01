Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Бленда Fujifilm для GF 80mm f/1.7 R WR

Код товара:УТ-00066162
Артикул:PBU00009219-100

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Оригинальная бленда для объектива Fujifilm GF 80mm f/1.7 R WR. Защищает от попадания боковых лучей, которые вызывают засветку (снижение контрастности), а также блики и ореолы. Отчасти защищает переднюю линзу от капель дождя, грязи и механических повреждений. Материал: пластик. Поставляется на случай повреждения или утери аналогичной бленды, которая идет в комплекте с объективом.