Бленда Fujifilm для GF 80mm f/1.7 R WR



Код товара: УТ-00066162 Артикул: PBU00009219-100 Код товара: УТ-00066162 Артикул: PBU00009219-100 Область применения Для оптики Тип аксессуара Бленда Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Область применения Для оптики Тип аксессуара Бленда Описание Оригинальная бленда для объектива Fujifilm GF 80mm f/1.7 R WR. Защищает от попадания боковых лучей, которые вызывают засветку (снижение контрастности), а также блики и ореолы. Отчасти защищает переднюю линзу от капель дождя, грязи и механических повреждений. Материал: пластик. Поставляется на случай повреждения или утери аналогичной бленды, которая идет в комплекте с объективом. Видео Наш обзор

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