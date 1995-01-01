Упор Freewell Thumb Grip, устанавливающийся в башмак для аксессуаров, увеличивает выступ для большого пальца, что улучшает захват камеры в ладони. Особенно комфортен для фотографов, предпочитающих снимать навскидку, одной рукой. Подходит для камеры Fujifilm X100VI.

Упор выполнен из алюминиевого сплава, а благодаря силиконовым накладкам он не царапает корпус фотоаппарата. Холодный башмак позволяет установить поверх упора небольшой осветитель или внешний микрофон.