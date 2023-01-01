Набор колес FST W-22 SET
Код товара : УТ-00057709
Артикул : 00-00000035
2 250 ₽
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
FST W-22 SET – колесики для стоек. Предназначены для легкого и удобного перемещения по студии стоек или журавлей с тяжелым или объемным оборудованием. Подходят для стоек с ножками диаметром 22 мм. Максимальная нагрузка, кг – 30. В комплекте 3 шт.