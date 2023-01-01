Описание

Комплект постоянного света FST Studio kit предназначен для съемки видео, а также для предметной съемки и съемки для каталогов. Комплект состоит из 2 люминесцентных осветителей мощностью 340 Вт (4 лампы), 1 осветителя 85 Вт (1 лампа), 2 софтбоксов 50х70 см, 1 софтбокса 50х50 см, 2 обычных стоек и 1 стойки-журавля, системы подвеса фона 209х300 см и 3 фонов 1.8х2.7 м. Люминесцентный осветитель на 340 Вт по яркости света приблизительно соответствует галогенному на 1500 Вт, а осветитель на 85 Вт – галогенному на 500 Вт. Регулировка яркости осуществляется попарным выключением ламп.

Софтбоксы обеспечивают мягкое освещение без глубоких теней и лишних бликов, а стойка-журавль, входящая в комплект, позволяет осветить объект не только с боков, но и сверху. Максимальная высота журавля: 140 см, он подходит для съемки сидящих людей. Комплект подходит для оснащения мобильной студии: он компактно складывается в сумку и быстро разворачивается на нужной локации.

Люминесцентные лампы со стандартным цоколем E27 слабо греются, имеют длительный срок службы и легко заменяются при выходе из строя. Цветовая температура: 5600К, холодный дневной свет. Внимание: осветители не рассчитаны на использование с лампами накаливания, перегрев может привести к оплавлению корпуса и выходу из строя.

Комплектация:

Система подвеса фона (ВхШ), 209х300 см, быстросборная перекладина

Фоны – черный, белый и зеленый (1.8х2.7 м)

Софтбокс 50х70 см – 2 шт.

Софтбокс 50х50 см – 1 шт.

Лампы 85W – 9 шт.

Стойки 1.9 м – 2 шт.

Журавль – 1 шт.

Сумка для переноски.

Общий вес комплекта 16 кг.