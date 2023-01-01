Осветитель FST SPL-500, 50 Вт, 3500 / 5600К, светодиодный, фокусируемый (спот)
Код товара : УТ-00035545
Артикул : УТ-00000509
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Основные характеристики
Мощность
50 Вт
Регулировка мощности, диапазон
0 - 100%, плавная
Индекс CRI
93
Угол освещения
От 5° до 50°
Минимальная цветовая температура, K
3500
Максимальная цветовая температура, K
5600
Работа от сети
есть, сетевой адаптер в комплекте
Тип крепления
на стойку (5/8")
Минимальная температура эксплуатации, °С
-20
Максимальная температура эксплуатации, °С
40
Прочие характеристики
Комплектация
осветитель, блок питания (балласт), шторки, конверсионный светофильтр, кабели питания
Описание
Фокусируемый точечный (спот) осветитель с линзой Френеля, обеспечивающей эффективное равномерное распределение света от большого светодиода мощностью 50 Вт. Фокусировка (изменение угла освещения) осуществляется поворотом кольца на корпусе. Хорошо работает даже на значительном расстоянии. Благодаря использованию светодиодов при столь высокой яркости не требуется активное охлаждение, прибор работает бесшумно. Может использоваться с питанием от сети или от батарей V-Mount. Мощность регулируется плавно, от 0 до 100% (на блоке питания). Для корректировки цветовой температуры можно использовать светофильтры (оранжевый CTO идет в комплекте).