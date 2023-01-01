Мощный настольный светодиодный осветитель для предметной съемки, фотографирования еды и тому подобных задач. 32 светодиода общей мощностью 14 Вт обеспечивают световой поток примерно как у 100-ваттной лампочки накаливания: для настольного света это много. Матовый рассеиватель заметно смягчает свет. Яркость не регулируется, цветовая температура тоже фиксированная: 5500 К. SD-12 имеет удобную пистолетную рукоятку, а также может устанавливаться на студийную стойку: в комплекте идет мини-стойка высотой до 50 см.