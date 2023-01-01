Осветитель FST SD-12 LED, настольный, светодиодный, 14 Вт, 5500К
Код товара : УТ-00033489
Артикул : УТ-00000371
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Основные характеристики
Мощность
14 Вт
Световой поток, лм
1400
Минимальная цветовая температура, K
5500
Максимальная цветовая температура, K
5500
Работа от сети
есть, 100 - 240 Вольт
Тип крепления
на стойку (5/8")
Прочие характеристики
Вес (брутто), г
0.814
Описание
Мощный настольный светодиодный осветитель для предметной съемки, фотографирования еды и тому подобных задач. 32 светодиода общей мощностью 14 Вт обеспечивают световой поток примерно как у 100-ваттной лампочки накаливания: для настольного света это много. Матовый рассеиватель заметно смягчает свет. Яркость не регулируется, цветовая температура тоже фиксированная: 5500 К. SD-12 имеет удобную пистолетную рукоятку, а также может устанавливаться на студийную стойку: в комплекте идет мини-стойка высотой до 50 см.
Прибор работает от сети 100-220 В