Складной быстроразборный софтбокс для накамерных вспышек в комплекте с кронштейном для установки. Обеспечивает мягкий, равномерно распределенный свет. Универсальная конструкция регулируется по высоте и выносу вспышки. Крепится на стандартную студийную стойку или ручной держатель-удочку. Размер 60х60 см.