Софтбокс FST SB-020 50х50 см, для накамерной вспышки
Код товара : УТ-00031240
Артикул : 00-00000027
3 350 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Складной быстроразборный софтбокс для накамерных вспышек в комплекте с кронштейном для установки. Обеспечивает мягкий, равномерно распределенный свет. Универсальная конструкция регулируется по высоте и выносу вспышки. Крепится на стандартную студийную стойку или ручной держатель-удочку. Размер 50х50 см.