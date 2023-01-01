Софтбокс FST SB-010 20x30 см, для накамерных вспышек
Код товара : УТ-00035366
Артикул : 00-00000024
1 050 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Универсальный софтбокс для накамерных вспышек, крепится на головке с помощью липучки-«велкро». Внутренняя часть изготовлена из жароустойчивого отражающего материала, покрашенного в серебристый цвет. По размеру это самый большой из вариантов, который еще можно использовать в башмаке камеры (в зависимости от модели возможно касание объектива).