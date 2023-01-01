Мини-софтбокс FST SB-010 15х17 см позволяет вести съемку со вспышкой, установленной в башмак камеры: в отличие от более крупных софтбоксов, он не перекрывает кадр. Софтбокс смягчает свет от накамерной вспышки, делая переход между светлыми областями и тенями менее резким. Крепится к вспышке с помощью универсальной резинки с липучкой-велкро, универсальная модель.