Софтбокс FST SB-010 15x17 см для накамерных вспышек
Код товара : УТ-00042837
Артикул : 00-00000021
790 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Мини-софтбокс FST SB-010 15х17 см позволяет вести съемку со вспышкой, установленной в башмак камеры: в отличие от более крупных софтбоксов, он не перекрывает кадр. Софтбокс смягчает свет от накамерной вспышки, делая переход между светлыми областями и тенями менее резким. Крепится к вспышке с помощью универсальной резинки с липучкой-велкро, универсальная модель.