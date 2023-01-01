Описание

Быстрораскладной октабокс FST QSF-65 диаметром 65 см предназначается для накамерных вспышек, используемых на выносе. Восьмиугольная конструкция создает световое пятно приятной округлой формы. Небольшой размер позволяет с легкостью брать эту насадку на выездную съемку. В сложенном положении помещается в небольшой чехол. Пластмассовая рукоятка позволяет удерживать софтбокс вместе со вспышкой одной рукой. Вы также можете применять студийные стойки или телескопические удочки.

Софтбоксы отличаются от зонтов более направленным светом, это повышает контрастность снимка, уменьшает проникновение света на теневые участки. В комплекте идут два тканевых рассеивателя, вы можете использовать оба сразу, только один из них, или вообще не применять рассеиватели: все это влияет на жесткость света и на форму светового потока.

Материал спиц: сталь.