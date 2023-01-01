Стол для съемки FST PT-80160, 80х160 см
Код товара : УТ-00056855
Артикул : УТ-00000734
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
8.000
Описание
Стол фотографический для предметной съемки. Белое матовое полотно можно осветить снизу напросвет для устранения тени от предметов. Размер полотна - 80х160 см. Каркас алюминиевый, разборный.