Светодиодная панель FST PL-960B, 96 Вт, 9600 лм, 3200-5600К
Код товара : УТ-00035542
Артикул : УТ-00000608
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Характеристики
Основные характеристики
Мощность
96 Вт (общая)
Регулировка мощности, диапазон
0 - 100%, плавная
Дистанционное управление
Есть
Индекс CRI
95
Световой поток, лм
9600
Минимальная цветовая температура, K
3200
Максимальная цветовая температура, K
5600
Работа от сети
есть, сетевой адаптер в комплекте
Тип крепления
на стойку (5/8")
Прочие характеристики
Вес (брутто), г
4.000
Комплектация
складная светодиодная система панелей 3-в-1, сетевой адаптер, блок питания (балласт), установочный кронштейн, межблочные сетевые кабели (3 шт.)
Описание
FST PL-960B – профессиональная складная система из 3 светодиодных панелей (по 960 светодиодов на каждой) с одним источником питания (балластом), общей шириной 117 см. Может использоваться с питанием от сети или от аккумулятора V-Mount. Общая мощность: 96 Вт, световой поток: 9600 лм. Корпус панелей и балласта выполнен из алюминия, что обеспечивает высокую прочность и эффективный теплоотвод без вентилятора. Яркость и цветовая температура устанавливаются для всех панелей одновременно. Прибор можно подключить с сети DMX (XLR in, XLR out) для дистанционного управления осветителем.