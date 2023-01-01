FST PL-960B – профессиональная складная система из 3 светодиодных панелей (по 960 светодиодов на каждой) с одним источником питания (балластом), общей шириной 117 см. Может использоваться с питанием от сети или от аккумулятора V-Mount. Общая мощность: 96 Вт, световой поток: 9600 лм. Корпус панелей и балласта выполнен из алюминия, что обеспечивает высокую прочность и эффективный теплоотвод без вентилятора. Яркость и цветовая температура устанавливаются для всех панелей одновременно. Прибор можно подключить с сети DMX (XLR in, XLR out) для дистанционного управления осветителем.