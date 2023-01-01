Описание

FST PL-1200B – светодиодная панель профессионального уровня, выполненная в облегченном алюминиевом корпусе. 480 светодиодов создают световой поток яркостью до 4200 люмен с переменным углом освещения, который регулируется с помощью шторок. Высокая точность цветопередачи (CRI > 95), широкий диапазон цветовой температуры (2800 – 9900 К) и дисплей с отображением RGB характеристик светового потока. Для больших пространств критически важна возможность дистанционного управления: здесь предусмотрено 2 разъема DMX под штекер RJ-45 (вход и выход), которые позволяют дистанционно управлять всеми приборами с одного пульта. Также поддерживается беспроводное управление на частоте 2.4 ГГц (до 30 метров).

Для освещения на внестудийных локациях и в труднодоступных местах FST PL-1200B может работать от литиевого аккумулятора с креплением V-Mount. Для питания от сети в комплекте идет адаптер постоянного тока 14.5 В (переменный ток 110 - 220 В).

Лира для регулировки наклона панели также идет в комплекте. Прибор можно устанавливать на стойки, потолочные или настенные крепления (стандартное гнездо под «палец» 5/8").