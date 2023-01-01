Светодиодная панель FST PL-1200B, 84 Вт, 4200 лм, 2800-9900К
Код товара : УТ-00035537
Артикул : УТ-00000609
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Характеристики
Основные характеристики
Мощность
84 Вт
Регулировка мощности, диапазон
0 - 100%, плавная
Дистанционное управление
Есть
Индекс CRI
95
Световой поток, лм
4200
Минимальная цветовая температура, K
2800
Максимальная цветовая температура, K
9990
Работа от сети
есть, сетевой адаптер в комплекте
Тип крепления
на стойку (5/8")
Прочие характеристики
Вес
2.5 кг
Вес (брутто), г
2.500
Комплектация
панель с лирой, шторками и рассеивателем, сетевой адаптер с кабелем, пульт ДУ с дисплеем, инструкция
Описание
FST PL-1200B – светодиодная панель профессионального уровня, выполненная в облегченном алюминиевом корпусе. 480 светодиодов создают световой поток яркостью до 4200 люмен с переменным углом освещения, который регулируется с помощью шторок. Высокая точность цветопередачи (CRI > 95), широкий диапазон цветовой температуры (2800 – 9900 К) и дисплей с отображением RGB характеристик светового потока. Для больших пространств критически важна возможность дистанционного управления: здесь предусмотрено 2 разъема DMX под штекер RJ-45 (вход и выход), которые позволяют дистанционно управлять всеми приборами с одного пульта. Также поддерживается беспроводное управление на частоте 2.4 ГГц (до 30 метров).
Для освещения на внестудийных локациях и в труднодоступных местах FST PL-1200B может работать от литиевого аккумулятора с креплением V-Mount. Для питания от сети в комплекте идет адаптер постоянного тока 14.5 В (переменный ток 110 - 220 В).
Лира для регулировки наклона панели также идет в комплекте. Прибор можно устанавливать на стойки, потолочные или настенные крепления (стандартное гнездо под «палец» 5/8").