В комплект постоянного света входят 2 галогенных осветителя F-002 (50 Вт, 3200 К), фотобокс 60х60х60 см с 4 фонами (белый, черный, синий, красный) и настольный мини-штатив для камеры. Комплект подходит для предметной съемки небольших и средних предметов.