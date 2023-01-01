Комплект постоянного света FST Macro Kit, 2х50 Вт + фотобокс
Код товара : УТ-00033255
Артикул : УТ-00000096
4 750 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Описание
В комплект постоянного света входят 2 галогенных осветителя F-002 (50 Вт, 3200 К), фотобокс 60х60х60 см с 4 фонами (белый, черный, синий, красный) и настольный мини-штатив для камеры. Комплект подходит для предметной съемки небольших и средних предметов.