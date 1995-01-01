В комплект постоянного света входят 2 галогенных осветителя F-002 (50 Вт, 3200 К), фотобокс 60х60х60 см с 4 фонами (белый, черный, синий, красный) и настольный мини-штатив для камеры. Комплект подходит для предметной съемки небольших и средних предметов.
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