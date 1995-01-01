Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Комплект постоянного света FST Macro Kit, 2х50 Вт + фотобокс

  • Macro Kit, 2х50 Вт + фотобокс
  • Macro Kit, 2х50 Вт + фотобокс
  • Macro Kit, 2х50 Вт + фотобокс
  • Macro Kit, 2х50 Вт + фотобокс
  • Macro Kit, 2х50 Вт + фотобокс
  • Macro Kit, 2х50 Вт + фотобокс
  • Macro Kit, 2х50 Вт + фотобокс
  • Macro Kit, 2х50 Вт + фотобокс
  • Macro Kit, 2х50 Вт + фотобокс
Код товара:УТ-00033255
Артикул:УТ-00000096

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

В комплект постоянного света входят 2 галогенных осветителя F-002 (50 Вт, 3200 К), фотобокс 60х60х60 см с 4 фонами (белый, черный, синий, красный) и настольный мини-штатив для камеры. Комплект подходит для предметной съемки небольших и средних предметов.