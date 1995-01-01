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Комплект постоянного света FST Macro Kit, 2х50 Вт + фотобокс

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Код товара: УТ-00033255 Артикул: УТ-00000096 Код товара: УТ-00033255 Артикул: УТ-00000096 Тип света Галогенный Мощность 50 Вт х2 Цветовая температура 3200 К (+/- 100 К) Работа от сети да, 220 В Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Основные характеристики Тип света Галогенный Мощность 50 Вт х2 Цветовая температура 3200 К (+/- 100 К) Работа от сети да, 220 В Описание В комплект постоянного света входят 2 галогенных осветителя F-002 (50 Вт, 3200 К), фотобокс 60х60х60 см с 4 фонами (белый, черный, синий, красный) и настольный мини-штатив для камеры. Комплект подходит для предметной съемки небольших и средних предметов. Видео Наш обзор

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