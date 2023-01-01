Лайткуб FST LT-40 LED, светодиодный, 40 х 40 х 40 см
Код товара : УТ-00032128
Артикул : УТ-00000205
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
4.500
Описание
Лайткуб для предметной съемки со встроенной светодиодной подсветкой. Особенностью боксов FST является возможность свободного перемещения ламп внутри бокса: 2 широкие светодиодные панели мощностью 30 Вт (каждая) располагаться на верхней, боковой или задней панелях, с соответствующим изменением светового рисунка. Внутренняя поверхность: серебристая фольга, с минимальным поглощением света. В комплекте тканевые фоны 3 цветов: белый, черный и желтый. Бокс особенно хорошо подходит для съемки предметов с зеркальной поверхностью (елочные шарики, настольные зеркала и так далее).
Размеры: 40 х 40 х 40 см