Лайткуб для предметной съемки со встроенной светодиодной подсветкой. Особенностью боксов FST является возможность свободного перемещения ламп внутри бокса: 2 широкие светодиодные панели мощностью 30 Вт (каждая) могут располагаться на верхней, боковой или задней панелях, с соответствующим изменением светового рисунка. Внутренняя поверхность: серебристая фольга, с минимальным поглощением света. В комплекте тканевые фоны 3 цветов: белый, черный и желтый. Бокс особенно хорошо подходит для съемки предметов с зеркальной поверхностью (елочные шарики, настольные зеркала и так далее).