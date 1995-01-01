Журавль FST LSB-140, 80-140 см, до 2.5 кг
Код товара : УТ-00073218
Артикул : УТ-00000100
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
FST LSB-140 – это недорогой и легкий журавль (без стойки), который позволяет располагать осветители над снимаемой сценой. Подходит для накамерных фотовспышек, легких световых панелей, моноблоков и генераторных головок максимальным весом до 2.5 кг. Перекладина журавля имеет телескопическую конструкцию, длина регулируется в пределах от 80 до 140 см. Журавль устанавливается на стандартные студийные стойки с «пальцем» (шпиготом) 5/8" с помощью соединительной муфты из конструкционного пластика. Муфта позволяет свободно регулировать угол наклона журавля. Для уравновешивания оборудования в комплекте идет мешок для балласта, который крепится к задней части перекладины с помощью рым-болта и металлического карабина.
Вес перекладины с муфтой: 0.5 кг
Комплектация
- Перекладина - 1 шт.
- Муфта - 1 шт.
- Мешок для груза - 1 шт.