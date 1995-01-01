FST LSB-140 – это недорогой и легкий журавль (без стойки), который позволяет располагать осветители над снимаемой сценой. Подходит для накамерных фотовспышек, легких световых панелей, моноблоков и генераторных головок максимальным весом до 2.5 кг. Перекладина журавля имеет телескопическую конструкцию, длина регулируется в пределах от 80 до 140 см. Журавль устанавливается на стандартные студийные стойки с «пальцем» (шпиготом) 5/8" с помощью соединительной муфты из конструкционного пластика. Муфта позволяет свободно регулировать угол наклона журавля. Для уравновешивания оборудования в комплекте идет мешок для балласта, который крепится к задней части перекладины с помощью рым-болта и металлического карабина.