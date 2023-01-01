Студийная стойка FST LS-807 максимальной высотой до 260 см выдерживает осветительные приборы весом до 6 кг. Интересной особенностью является то, что штифт («палец») 5/8" может устанавливаться как вертикально, так и горизонтально. Минимальная высота: 84 см. Вес стойки: 1.7 кг. В комплекте идет тканевый чехол.