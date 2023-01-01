Стойка FST LS-807, 260 см, до 6 кг,
Код товара : УТ-00032912
Артикул : УТ-00000352
Предзаказ
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
2.300
Описание
Студийная стойка FST LS-807 максимальной высотой до 260 см выдерживает осветительные приборы весом до 6 кг. Интересной особенностью является то, что штифт («палец») 5/8" может устанавливаться как вертикально, так и горизонтально. Минимальная высота: 84 см. Вес стойки: 1.7 кг. В комплекте идет тканевый чехол.