Стойка FST LS-806, 256 см, до 6 кг, пружинный амортизатор
Код товара : УТ-00032209
Артикул : 00-00000137
3 770 ₽
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
3.000
Описание
Стойка для студийного оборудования. Выдерживает нагрузку до 6 кг, что позволяет использовать ее с большинством современных осветителей, а также для крепления фона. Максимальная высота: 256 см, минимальная: 109 см. Пружинный амортизатор защищает осветители от поломки при самопроизвольном складывании плохо закрепленных секций. Крепление 5/8".