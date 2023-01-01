Стойка для студийного оборудования. Выдерживает нагрузку до 6 кг, что позволяет использовать ее с большинством современных осветителей, а также для крепления фона. Максимальная высота: 256 см, минимальная: 109 см. Пружинный амортизатор защищает осветители от поломки при самопроизвольном складывании плохо закрепленных секций. Крепление 5/8".