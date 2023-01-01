Стойка FST LS-470, 470 см, до 20 кг, воздушный амортизатор
Код товара : УТ-00039442
Артикул : УТ-00000711
7 530 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
4.900
Описание
Профессиональная высокая студийная стойка для осветителей и различных аксессуаров. Воздушная амортизация всех 5 секций. Максимальная нагрузка от 5 до 20 кг в зависимости от установленной высоты. Прочные металлические винтовые зажимы. Универсальный элемент крепления оборудования (шпигот 5/8", резьбовые соединения 1/4", 3/8" ) – возможна установка как сверху, так и сбоку.
- Материал: алюминий
- Количество секций: 5
- Максимальная рабочая высота, см: 470
- Минимальная рабочая высота, см: 130
- Длина в сложенном состоянии, см: 117
- Диаметр секций,мм: 40-35-30-25-20
- Диаметр ножек, мм: 25
- Амортизаторы: да, воздушные
- Нагрузка: от 5 до 20 кг ( в зависимости от установленной высоты)
- Вес, кг: 4,1
- Адаптер: шпигот 5/8", резьбовые соединения 1/4", 3/8"