Профессиональная высокая студийная стойка для осветителей и различных аксессуаров. Воздушная амортизация всех 5 секций. Максимальная нагрузка от 5 до 20 кг в зависимости от установленной высоты. Прочные металлические винтовые зажимы. Универсальный элемент крепления оборудования (шпигот 5/8", резьбовые соединения 1/4", 3/8" ) – возможна установка как сверху, так и сбоку.