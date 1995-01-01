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Стойка FST LS-280, 280 см, до 10 кг

  • LS-280, 280 см, до 10 кг
  • LS-280, 280 см, до 10 кг
  • LS-280, 280 см, до 10 кг
Код товара:УТ-00029212
Артикул:УТ-00000129

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Высокая стойка с грузоподъемностью 10 кг может использоваться не только для обычной установки осветителей, но и в качестве базы для легких журавлей. Прочная и устойчивая металлическая конструкция. Максимальная высота составляет 280 см, минимальная – 96 см. Стандартное посадочное крепление 5/8" (16 мм) с дополнительным штативным винтом 1/4".

  • Материал: алюминий.
  • Максимальная нагрузка: 10 кг
  • Высота в сложенном состоянии: 105 см
  • Минимальная рабочая высота: 96 см
  • Максимальная высота: 280 см
  • Количество секций: 3 (35-30-25 мм)
  • Амортизация: нет
  • Вес: 1.8 кг