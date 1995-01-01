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Стойка FST LS-280, 280 см, до 10 кг

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Код товара: УТ-00029212 Артикул: УТ-00000129 Код товара: УТ-00029212 Артикул: УТ-00000129 Вес (брутто), кг 2.500 Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Вес (брутто), кг 2.500 Описание Высокая стойка с грузоподъемностью 10 кг может использоваться не только для обычной установки осветителей, но и в качестве базы для легких журавлей. Прочная и устойчивая металлическая конструкция. Максимальная высота составляет 280 см, минимальная – 96 см. Стандартное посадочное крепление 5/8" (16 мм) с дополнительным штативным винтом 1/4". Материал: алюминий.

Максимальная нагрузка: 10 кг

Высота в сложенном состоянии: 105 см

Минимальная рабочая высота: 96 см

Максимальная высота: 280 см

Количество секций: 3 (35-30-25 мм)

Амортизация: нет

Вес: 1.8 кг Видео Наш обзор

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