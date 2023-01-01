Высокая стойка с грузоподъемностью 10 кг может использоваться не только для обычной установки осветителей, но и в качестве базы для легких журавлей. Прочная и устойчивая металлическая конструкция. Максимальная высота составляет 280 см, минимальная – 96 см. Стандартное посадочное крепление 5/8" (16 мм) с дополнительным штативным винтом 1/4".