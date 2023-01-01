Стойка FST LS-280, 280 см, до 10 кг
Код товара : УТ-00029212
Артикул : УТ-00000129
3 335 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
2.500
Описание
Высокая стойка с грузоподъемностью 10 кг может использоваться не только для обычной установки осветителей, но и в качестве базы для легких журавлей. Прочная и устойчивая металлическая конструкция. Максимальная высота составляет 280 см, минимальная – 96 см. Стандартное посадочное крепление 5/8" (16 мм) с дополнительным штативным винтом 1/4".
- Материал: алюминий.
- Максимальная нагрузка: 10 кг
- Высота в сложенном состоянии: 105 см
- Минимальная рабочая высота: 96 см
- Максимальная высота: 280 см
- Количество секций: 3 (35-30-25 мм)
- Амортизация: нет
- Вес: 1.8 кг