Легкая алюминиевая стойка для небольших осветителей весом до 2.5 кг. Стандартное крепление 5/8" (16 мм) + штативный винт 1/4". В сложенном положении занимает всего 70 см: удобна для транспортировки, съемок на выезде. Широкая тренога обеспечивает стойке отличную устойчивость.