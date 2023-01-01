Стойка FST LS-210, 210 см, до 2.5 кг
Код товара : УТ-00029210
Артикул : УТ-00000041
1 100 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
1.400
Описание
Легкая алюминиевая стойка для небольших осветителей весом до 2.5 кг. Стандартное крепление 5/8" (16 мм) + штативный винт 1/4". В сложенном положении занимает всего 70 см: удобна для транспортировки, съемок на выезде. Широкая тренога обеспечивает стойке отличную устойчивость.
- Материал: алюминий.
- Максимальная нагрузка: 2.5 кг
- Высота в сложенном состоянии: 70 см
- Минимальная рабочая высота: 84 см
- Максимальная высота: 210 см
- Количество секций: 3
- Амортизация: нет
- Вес: 1.04 кг