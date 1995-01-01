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Стойка FST LS-210, 210 см, до 2.5 кг

  • LS-210, 210 см, до 2.5 кг
  • LS-210, 210 см, до 2.5 кг
  • LS-210, 210 см, до 2.5 кг
  • LS-210, 210 см, до 2.5 кг
  • LS-210, 210 см, до 2.5 кг
Код товара:УТ-00029210
Артикул:УТ-00000041

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Легкая алюминиевая стойка для небольших осветителей весом до 2.5 кг. Стандартное крепление 5/8" (16 мм) + штативный винт 1/4". В сложенном положении занимает всего 70 см: удобна для транспортировки, съемок на выезде. Широкая тренога обеспечивает стойке отличную устойчивость.

  • Материал: алюминий.
  • Максимальная нагрузка: 2.5 кг
  • Высота в сложенном состоянии: 70 см
  • Минимальная рабочая высота: 84 см
  • Максимальная высота: 210 см
  • Количество секций: 3
  • Амортизация: нет
  • Вес: 1.04 кг