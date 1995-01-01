Главная страница Осветительное оборудование Стойки Стойка FST LS-210, 210 см, до 2.5 кг

Стойка FST LS-210, 210 см, до 2.5 кг

<







>



Код товара: УТ-00029210 Артикул: УТ-00000041 Код товара: УТ-00029210 Артикул: УТ-00000041 Вес (брутто), кг 1.400 Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Вес (брутто), кг 1.400 Описание Легкая алюминиевая стойка для небольших осветителей весом до 2.5 кг. Стандартное крепление 5/8" (16 мм) + штативный винт 1/4". В сложенном положении занимает всего 70 см: удобна для транспортировки, съемок на выезде. Широкая тренога обеспечивает стойке отличную устойчивость. Материал: алюминий.

Максимальная нагрузка: 2.5 кг

Высота в сложенном состоянии: 70 см

Минимальная рабочая высота: 84 см

Максимальная высота: 210 см

Количество секций: 3

Амортизация: нет

Вес: 1.04 кг Видео Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.