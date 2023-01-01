Алюминиевая стойка для студийного оборудования весом до 4 кг. В сложенном положении занимает всего 76 см: удобна для транспортировки, съемок на выезде. Широкая тренога обеспечивает стойке отличную устойчивость. Стандартное посадочное крепление 5/8" (16 мм) с дополнительным штативным винтом 1/4".