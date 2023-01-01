Стойка FST LS-190M, 174 см, до 4 кг
Код товара : УТ-00029213
Артикул : УТ-00000383
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
1.800
Описание
Алюминиевая стойка для студийного оборудования весом до 4 кг. В сложенном положении занимает всего 76 см: удобна для транспортировки, съемок на выезде. Широкая тренога обеспечивает стойке отличную устойчивость. Стандартное посадочное крепление 5/8" (16 мм) с дополнительным штативным винтом 1/4".
- Материал: алюминий.
- Максимальная нагрузка: 4 кг
- Высота в сложенном состоянии: 75 см
- Минимальная рабочая высота: 75 см
- Макс. рабочая высота: 176 см
- Количество секций: 3
- Амортизатор - нет
- Вес: 1.4 кг.