Софтбокс FST LED SB-240 50x50 (25х25) см, для LED-панелей
Код товара : УТ-00033056
Артикул : УТ-00000581
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Складной софтбокс для светодиодных панелей. Каркас на стальной пружине складывается по спирали (как отражатель или фотобокс). Софтбокс крепится на панель с помощью эластичных ремней на липучках. Размеры светового окна для панели: 25х25 см. Размеры лицевой поверхности: 50 х 50 см. В комплекте идет съемная сотовая решетка, которая позволяет получить узконаправленный световой поток.