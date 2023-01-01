Складной софтбокс для светодиодных панелей. Каркас на стальной пружине складывается по спирали (как отражатель или фотобокс). Софтбокс крепится на панель с помощью эластичных ремней на липучках. Размеры светового окна для панели: 20х32 см. Размеры лицевой поверхности: 37 х 45 см. В комплекте идет съемная сотовая решетка, которая позволяет получить узконаправленный световой поток.