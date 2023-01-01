Осветитель FST LED-25UT, светодиодный, 25 Вт, 5400К, с зонтом и стойкой
Код товара : УТ-00059221
Артикул : 00-00000224
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Основные характеристики
Мощность
25 Вт
Индекс CRI
90
Световой поток, лм
2200
Минимальная цветовая температура, K
5400
Максимальная цветовая температура, K
5400
Работа от сети
100 - 250 В
Тип крепления
5/8"
Описание
В комплект осветителя FST LED-25UT входит светодиодная лампа 25 Вт дневной температуры свечения (5400К), патрон E27 (с выключателем), просветной фотозонт диаметром 80 см, а также студийная стойка высотой 220 см. Комплект может применяться в предметной, портретной фотосъемке, съемке на документы, съемке видео, онлайн-стримов и так далее. Комплект не занимает много места при хранении, легко и быстро собирается и разбирается при необходимости.
Характеристики лампы:
- Мощность 25 Вт
- Световой поток 2200 лм
- Цветовая температура - 5400 K
- CRI 90+
- Цоколь E27
- Питание: от сети 100-250 В