Лампочка FST L-E27-125, люминесцентная, 125 Вт, Е27



Код товара: УТ-00030517 Артикул: 00-00000144* Код товара: УТ-00030517 Артикул: 00-00000144* Люминесцентная лампа FST L-E27-125 предназначена для установки в осветители с цоколем Е27. Мощность 125 Вт, цветовая температура 5500 К. Товар не найден Задать вопрос Описание Люминесцентная лампа FST L-E27-125 предназначена для установки в осветители с цоколем Е27. Мощность 125 Вт, цветовая температура 5500 К. Видео Наш обзор

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