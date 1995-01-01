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Лампочка FST L-E27-125, люминесцентная, 125 Вт, Е27

Код товара:УТ-00030517
Артикул:00-00000144*

Товар не найден

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Описание

Люминесцентная лампа FST L-E27-125 предназначена для установки в осветители с цоколем Е27. Мощность 125 Вт, цветовая температура 5500 К.