Тройные «ворота» для установки фона в студии, дома и на выезде. В сложенном виде помещаются в сумку и легко перемещаются. Хорошо подходят для тканевых, нетканых и виниловых фонов. FST L-2803 позволяет одновременно установить до 3 фонов.
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