Тройные «ворота» для установки фона в студии, дома и на выезде. В сложенном виде помещаются в сумку и легко перемещаются. Хорошо подходят для тканевых, нетканых и виниловых фонов. FST L-2803 позволяет одновременно установить до 3 фонов.