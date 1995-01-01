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Система подвеса фона FST L-2803, ширина 3 м, высота 2.8 м

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Код товара: УТ-00031231 Артикул: УТ-00000098 Код товара: УТ-00031231 Артикул: УТ-00000098 Вес (брутто), кг 2.000 Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Вес (брутто), кг 2.000 Описание Тройные «ворота» для установки фона в студии, дома и на выезде. В сложенном виде помещаются в сумку и легко перемещаются. Хорошо подходят для тканевых, нетканых и виниловых фонов. FST L-2803 позволяет одновременно установить до 3 фонов. Видео Наш обзор

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