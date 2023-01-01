Система подвеса фона FST L-2803, ширина 3 м, высота 2.8 м
Код товара : УТ-00031231
Артикул : УТ-00000098
13 720 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
2.000
Описание
Тройные «ворота» для установки фона в студии, дома и на выезде. В сложенном виде помещаются в сумку и легко перемещаются. Хорошо подходят для тканевых, нетканых и виниловых фонов. FST L-2803 позволяет одновременно установить до 3 фонов.