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Система подвеса фона FST L-2802

  • L-2802
  • L-2802
  • L-2802
Код товара:УТ-00042836
Артикул:УТ-00000018*

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Мобильный комплект из 2 стоек и 4-секционной разборной перекладины для установки фона шириной до 300 см. Максимальная высота: 2.8 м. Удобен для выездных съемок благодаря разборной конструкции и сумке для транспортировки, которая входит в комплект. Основным отличием от комплекта L-2801 является конструкция перекладины: здесь она разборная, 4 секции, а у L-2801 - телескопическая, 3 секции.