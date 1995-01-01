Мобильный комплект из 2 стоек и 4-секционной разборной перекладины для установки фона шириной до 300 см. Максимальная высота: 2.8 м. Удобен для выездных съемок благодаря разборной конструкции и сумке для транспортировки, которая входит в комплект. Основным отличием от комплекта L-2801 является конструкция перекладины: здесь она разборная, 4 секции, а у L-2801 - телескопическая, 3 секции.