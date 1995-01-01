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Система подвеса фона FST L-2801, ширина 3 м, высота 2.8 м

  • L-2801, ширина 3 м, высота 2.8 м
  • L-2801, ширина 3 м, высота 2.8 м
  • L-2801, ширина 3 м, высота 2.8 м
Код товара:УТ-00031230
Артикул:УТ-00000017

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Классические «ворота» для установки фона в студии, дома и на выезде. В сложенном виде помещаются в сумку и легко перемещаются. Хорошо подходят для тканевых, нетканых и виниловых фонов. Для бумажных фонов на рулоне желательно дополнительно приобрести систему подъема фона.