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Система подвеса фона FST L-2801, ширина 3 м, высота 2.8 м

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Код товара: УТ-00031230 Артикул: УТ-00000017 Код товара: УТ-00031230 Артикул: УТ-00000017 Вес (брутто), кг 2.000 Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Вес (брутто), кг 2.000 Описание Классические «ворота» для установки фона в студии, дома и на выезде. В сложенном виде помещаются в сумку и легко перемещаются. Хорошо подходят для тканевых, нетканых и виниловых фонов. Для бумажных фонов на рулоне желательно дополнительно приобрести систему подъема фона. Видео Наш обзор

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