Классические «ворота» для установки фона в студии, дома и на выезде. В сложенном виде помещаются в сумку и легко перемещаются. Хорошо подходят для тканевых, нетканых и виниловых фонов. Для бумажных фонов на рулоне желательно дополнительно приобрести систему подъема фона.