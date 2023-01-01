Описание

Комплект постоянного света FST KF-130LED Kit включает 2 осветителя со встроенными софтбоксами 60х90 см, 2 стойки высотой до 220 см, 10 лампочек и сумку для хранения всего комплекта. Осветители используют стандартные светодиодные лампочки мощностью 25 Вт с цоколем Е27, которые включаются и выключаются поштучно, каждая своим тумблером, таким образом можно регулировать яркость: 20 / 40 / 60 / 80 / 100%. Софтбоксы монтируются в специальные гнезда, замена на модели другого размера или формы не предусмотрена. Серебристая внутренняя поверхность и 2 тканевых рассеивателя (внешний и внутренний) обеспечивают мягкое освещение без глубоких теней. Вы также можете использовать осветители без рассеивателей, чтобы сделать свет более жестким, а световой рисунок – более контрастным.

Комплект может использоваться для оборудования небольших фотостудий (фото на документы, предметная съемка для каталогов), а также для съемки видео. Поскольку осветители используют пассивное охлаждение, они работают абсолютно бесшумно и не мешают записи звука. Цветовая температура: холодный дневной свет, 5400К. Приборы работают от электросети 220 В.

Комплектация: