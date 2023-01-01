Комплект FST KF-104LED kit, 2х100 Вт, 5400К, светодиодный
Код товара : УТ-00055550
Артикул : 00-00000192
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Основные характеристики
Мощность
200 Вт
Минимальная цветовая температура, K
5400
Максимальная цветовая температура, K
5400
Тип крепления
на стойку (5/8")
Описание
Комплект постоянного света FST KF-104LED – незаменимая вещь как для новичка в фотоиндустрии, так и для профессионала. От правильного света зависит буквально все, а поскольку снимки для фотографов являются их хлебом, а голодным быть никто не хочет, то осветители с радостью придут на помощь.
В комплект входят четыре светодиодные лампы суммарной мощностью в 200 Вт, которые используют в роли источника света, и обеспечивают постоянное рассеянное свечение с регулировкой яркости, а софтбоксы в свою очередь делает его более мягким. Немаловажной особенностью является то, что оборудование не нагревается и соответственно подходит для объектов, которые боятся высоких температур.
Подходит не только для предметной съемки, но и для небольших видеороликов, что позволяет экспериментировать и раскрывать новые грани своего таланта.
Суммарная мощность: 200 Вт.
Комплектация :
- Осветитель FST KF-104 2 шт
- Лампа FST L-E27-LED25 8 шт
- Софтбокс FST 50x70 см. 2 шт.
- Стойки FST LS-220 2 шт.
- Сумка FST KB-86 1 шт.