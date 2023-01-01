Описание

Комплект постоянного света FST KF-104LED – незаменимая вещь как для новичка в фотоиндустрии, так и для профессионала. От правильного света зависит буквально все, а поскольку снимки для фотографов являются их хлебом, а голодным быть никто не хочет, то осветители с радостью придут на помощь.

В комплект входят четыре светодиодные лампы суммарной мощностью в 200 Вт, которые используют в роли источника света, и обеспечивают постоянное рассеянное свечение с регулировкой яркости, а софтбоксы в свою очередь делает его более мягким. Немаловажной особенностью является то, что оборудование не нагревается и соответственно подходит для объектов, которые боятся высоких температур.

Подходит не только для предметной съемки, но и для небольших видеороликов, что позволяет экспериментировать и раскрывать новые грани своего таланта.

Суммарная мощность: 200 Вт.

Комплектация :