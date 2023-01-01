Осветитель FST KF-104II, люминесцентный, 180 Вт + софтбокс 60х80 см
Код товара : УТ-00030506
Артикул : УТ-00000425
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Основные характеристики
Мощность
180 Вт (45 х 4)
Регулировка мощности, диапазон
100% / 50% / выкл.
Минимальная цветовая температура, K
5500
Максимальная цветовая температура, K
5500
Работа от сети
220 В
Тип крепления
на стойку (5/8")
Описание
Осветитель FST KF-104II с 4 люминесцентными лампами мощностью по 45 Вт каждая и софтбоксом 60х80 см. Управление очень простое: на корпусе расположены 2 выключателя, каждый из которых отвечает за пару ламп. Кроме того яркость можно уменьшить, вывернув одну из ламп, таким образом мы получаем 4 положения: 25%, 50%, 75%, 100%. Люминесцентные лампы нагреваются не сильно, а также имеют длительный срок службы. Благодаря использованию распространенного цоколя E27 отработавшие лампы легко заменяются на новые. Софтбокс создает мягкий рассеянный свет, с неглубокими тенями и без бликов.
Прибор FST KF-104II подходит для съемки видео, предметной фотосъемки, съемки для каталогов.
Студийная стойка не входит в комплект.