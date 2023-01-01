Осветитель FST KF-104II с 4 люминесцентными лампами мощностью по 45 Вт каждая и софтбоксом 60х80 см. Управление очень простое: на корпусе расположены 2 выключателя, каждый из которых отвечает за пару ламп. Кроме того яркость можно уменьшить, вывернув одну из ламп, таким образом мы получаем 4 положения: 25%, 50%, 75%, 100%. Люминесцентные лампы нагреваются не сильно, а также имеют длительный срок службы. Благодаря использованию распространенного цоколя E27 отработавшие лампы легко заменяются на новые. Софтбокс создает мягкий рассеянный свет, с неглубокими тенями и без бликов.