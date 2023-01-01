Софтбокс FST HEX-01 для накамерных вспышек, быстрораскладной
Код товара : УТ-00035536
Артикул : УТ-00000572
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Описание
Быстрораскладной глубокий шестиугольный софтбокс для накамерных вспышек. Складывается в компактную сумку и быстро разбирается для съемки. Металлическое крепление для спиц и вспышки делает конструкцию прочной и долговечной. Большая глубина и 2 тканевых рассеивателя обеспечивают мягкое равномерное распределение света (может использоваться и без рассеивателей, как аналог жесткого рефлектора для студийных моноблоков). Совместим с абсолютным большинством накамерных вспышек. Может использоваться вместе со стойкой, «удочкой» или просто с рук.
Диаметр: 60 см.
Комплектация: держатель вспышки с рукояткой, софтбокс, 2 диффузора (внешний и внутренний), сумка.