Описание

Комплект FST FK-6060 состоит из осветителя с патроном E27 со светодиодной лампой 50 Вт (эквивалент лампы накаливания 250-300 Вт), софтбокса 60x60 см и стойки L-302 (высота до 203 см). Софтбокс обеспечивает равномерное рассеивание света, с мягкими тенями и без бликов. Светодиодная лампа практически не нагревается во время работы, ее также можно заменить на более или менее мощные лампы благодаря широкой распространенности цоколя E27. Устанавливать лампы накаливания не рекомендуется, т.к. это может привести к перегреву прибора.

Сборка прибора занимает не более 10 минут. FST FK-LED6060 может использоваться в качестве подсветки для видеоблогинга, фотосъемки для каталогов и тому подобных видов съемки.