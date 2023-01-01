Комплект FST FK-LED25 II Kit, 25 Вт, 5400 K, светодиодный
Код товара : УТ-00055534
Артикул : 00-00000190
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Характеристики
Основные характеристики
Мощность
25 Вт
Индекс CRI
90
Световой поток, лм
2200
Минимальная цветовая температура, K
5400
Максимальная цветовая температура, K
5400
Работа от сети
100-250 V
Прочие характеристики
Вес (брутто), г
2.000
Описание
Комплект студийного света FST FK-LED25 II kit имеет простую конструкцию и понятные элементы управления, поэтому он отлично подходит не только профессиональным фотографам, но и новичкам, которые только постигают данную область.
В комплект входит светодиодная лампа 25 Вт и быстрораскладной софтбокс зонтичного типа с цоколем Е27 40x60 см. Применяется в предметной, портретной фотосъемке, съемке видео, стримов , для участия в онлайн-конференция, прямых эфирах и т.п.. Обеспечивает мягкое рассеянное освещение. Цветовая температура 5400 К.
В комплекте:
- Софтбокс FST SB-015 40x60 см, патрон Е27
- Лампа FST L-E27-LED25 , 25 Вт
- Стойка FST LS-210 см