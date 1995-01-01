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Комплект постоянного света FST FK-60, люминесцентный, 125 Вт

  • FK-60, люминесцентный, 125 Вт
  • FK-60, люминесцентный, 125 Вт
  • FK-60, люминесцентный, 125 Вт
  • FK-60, люминесцентный, 125 Вт
  • FK-60, люминесцентный, 125 Вт
Код товара:УТ-00030508
Артикул:УТ-00000120*

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Комплект FST FK-60 состоит из простого осветителя с люминесцентной лампой мощностью 125 Вт, восьмиугольного софтбокса (октабоксом) диаметром 60 см и студийной стойки высотой до 200 см. Октабоксы пользуются популярностью в качестве фронтального света: они оставляют приятные округлые блики в глазах фотомодели или на отражающих поверхностях предметов. Тканевый рассеиватель октабокса создает мягкий свет без глубоких теней и бликов.

Прибор очень прост в обращении: из всех органов управления имеется только выключатель. Высокая мощность люминесцентной лампы обеспечивает яркость, сравнимую со светом лампы накаливания на 750 Вт.