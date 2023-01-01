Описание

Комплект FST FK-60 состоит из простого осветителя с люминесцентной лампой мощностью 125 Вт, восьмиугольного софтбокса (октабоксом) диаметром 60 см и студийной стойки высотой до 200 см. Октабоксы пользуются популярностью в качестве фронтального света: они оставляют приятные округлые блики в глазах фотомодели или на отражающих поверхностях предметов. Тканевый рассеиватель октабокса создает мягкий свет без глубоких теней и бликов.

Прибор очень прост в обращении: из всех органов управления имеется только выключатель. Высокая мощность люминесцентной лампы обеспечивает яркость, сравнимую со светом лампы накаливания на 750 Вт.