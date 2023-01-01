Комплект постоянного света FST FK-4060, люминесцентный, 125 Вт, 40х60 см
Код товара : УТ-00031760
Артикул : УТ-00000423
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Основные характеристики
Мощность
125 Вт
Минимальная цветовая температура, K
5500
Максимальная цветовая температура, K
5500
Работа от сети
да, от сети 220 В
Тип крепления
на стойку (5/8")
Прочие характеристики
Вес (брутто), г
10.000
Комплектация
лампа FST L-E27-125 Вт, софтбокс 40x60 см, стойка FST LS-210
Описание
Комплект постоянного света состоит из прямоугольного софтбокса 40х60 см, держателя с патроном Е27, люминесцентной лампы на 125 Вт и стойки FST L-210 (210 см). Софтбокс обеспечивает равномерное рассеивание света, с мягкими тенями и без бликов. Освещенность примерно соответствует лампам накаливания мощностью 800 Вт. Люминесцентная лампа практически не нагревается во время работы, ее также можно заменить на светодиодные лампы с широко распространенным цоколем E27. Устанавливать лампы накаливания не рекомендуется, т.к. это может привести к перегреву прибора.