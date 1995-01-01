Компактный настольный светодиодный осветитель FST F-LED 7 создает достаточно узкий световой луч, в основном применяется для съемки миниатюр и небольших предметов. Встроенные ножки и наклонный кронштейн позволяют сэкономить на отдельном штативе. Свет дневной температуры, 5500 К. Мощность прибора: 7 Вт, по яркости он примерно соответствует галогенной модели FST F-002, но, в отличие от галогенного осветителя, он почти не греется, что позволяет использовать его вплотную с тканевыми рассеивателями или цветными фильтрами. Также отсутствует проблема перегорающих ламп: у светодиодов ресурс намного выше.